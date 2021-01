Juve, sorride Pirlo: dopo De Ligt un altro recupero importante

Andrea Pirlo può sorridere. Nelle scorse ore la notizie della guarigione di De Ligt dal Covid, ma c’è un altro recupero importante.

Momento positivo in casa Juventus. La vittoria della Supercoppa italiana contro il Napoli ha dato nuova linfa alla squadra bianconera che, dopo la sconfitta contro l’Inter in campionato, ha vissuto ore non particolarmente serene. Ma la conquista di un trofeo ha ridato animo a tutto il gruppo, e le buone notizie vanno inseguendosi.

In queste ore, infatti, è arrivata la conferma del recupero di De Ligt che è guarito dal Covid-19. Un ritorno importante per Pirlo, che ritrova un perno importante della sua difesa, che potrà essere sfruttato a breve. Il difensore, infatti, compare fin da subito nella lista dei convocati per la sfida contro il Bologna.

Ma De Ligt non è il solo ad essere tornato a disposizione di Andrea Pirlo. Proprio in occasione della diramazione della lista convocati, i tifosi della Juventus sono venuti a conoscenza di un altro recupero importante.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juve, sorride Pirlo: recuperato anche Demiral

Tra i convocati di Pirlo per il Bologna, infatti, compare nella lista anche Demiral. Il difensore turco, dunque, ha recuperato dall’infortunio e sarà fin da subito arruolabile per la gara contro i clivensi.

In pochi giorni Pirlo ha ritrovato Cuadrado prima, poi De Ligt e Demiral, tutti e tre estremamente importanti per l’allenatore bianconero che ora potrà contare anche su di loro per ricominciare la corsa in campionato.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Conte espulso e furioso contro Maresca: “Sei sempre tu!”

Restano ancora fuori, invece, sia Alex Sandro, ancora positivo al Coronavirus, ma anche Paulo Dybala che continua a lavorare per recuperare dall’infortunio. Resta il fatto, però, che la difesa bianconera ritrova due elementi tremendamente importanti.