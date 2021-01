Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Sassuolo.

La Lazio chiuderà il girone d’andata del campionato di Serie A sfidando i neroverdi all’Olimpico: “Arriviamo da un’ottima striscia di risultati, ma nel calcio ci sono degli imprevisti sempre come lo stop di Luiz Felipe e Luis Alberto. Stiamo parlando con la società della possibilità di un altro difensore, perché c’è un buco in difesa. Dobbiamo cercare qualcosa che ci possa aiutare a far ruotare la squadra. Con Luiz Felipe abbiamo perso solo una partita su dieci. Dovremo andare avanti, consapevoli che chi giocherà al suo posto farà di tutto per rimpiazzarlo”.

Lazio, Inzaghi tra mercato e futuro

“Futuro? I giocatori sanno cosa rappresenta per me la Lazio, mi vedono ogni giorno. Finisco sempre gli allenamenti senza voce.

Do tutto me stesso con lo staff, da cinque anni. Secondo me la svolta per una squadra come la nostra è quella di avere tutti i soldati arruolabili”.