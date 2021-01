Sul Napoli incombe un’altra minaccia, un club di Premier è pronto all’affondo per portare a casa Dries Mertens.

Un avvio di stagione non particolarmente esaltante per Dries Mertens, fino a questo momento, con la maglia del Napoli. Per carità, il belga resta sempre uno dei giocatori di punta di questa squadra, ma qualcuno nella piazza partenopea si aspettava evidentemente di più.

Il rendimento è scritto nei numeri: 21 presenze con 5 gol e 7 assist, il che va ad incasellarsi in un percorso altalenante tenuto dal Napoli fino a questo momento. Come detto, però, Mertens resta uno dei giocatori leader della squadra azzurra.

L’attaccante ex Psv, arrivato alla veneranda età di 33 anni, resta ancora molto appetito da diversi club europei, nonostante il rinnovo di contratto firmato con il Napoli la scorsa primavera. Nelle ultime ore si è presentata una vecchia pretendente.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, per Mertens si fa sotto di nuovo l’Arsenal

Insomma, Mertens a Napoli sta bene ma ci sono club disposti a farsi sotto in maniera molto decisa per l’attaccante azzurro. Club come l’Arsenal, che già in passato ha spinto per provare a portare a Londra l’attaccante belga.

LEGGI ANCHE >>> Milan, attenzione al Barcellona: nel mirino uno dei leader rossoneri

Pare, però, che i gunners siano pronti ad un nuovo assalto: secondo quanto riportato da Sky Sport UK, infatti, l’Arsenal avrebbe messo nuovamente Mertens nel mirino, per provare ad aumentare il livello della rosa con un giocatore di spessore internazionale.

Il Napoli, ovviamente, non lascerà partire facilmente una delle sue bandiera, uno dei leader della squadra di Gattuso.