Parma sempre più protagonista del mercato di riparazione: vicina la chiusura dell’accordo col Bayern Monaco per Joshua Zirkzee.

Comunque andrà a finire questa strana stagione calcistica 2020/21, non si potrà dire che il Parma ha lasciato qualche cosa di intentato.

Sì, perché a pochissime ore dalla chiusura del calciomercato invernale, conosciuto anche come mercato di riparazione, ecco che la società Ducale è pronta a mettere sotto contratto un altro giocatore, a riprova della forte volontà di mettere a disposizione di mister D’Aversa una rosa in grado di lottare per la salvezza. Il Parma si trova oggi al penultimo posto della classifica.

In arrivo un talento offensivo dalla Germania

L’ultimo colpo (a meno di sorprese dell’ultimo minuto) è molto giovane, ma con un pedigree importantissimo: si chiama Joshua Zirkzee, è un attaccante classe 2001, olandese, di proprietà del Bayern Monaco, con cui ha esordito in prima squadra. Sembra che fra le società manchi solo lo scambio dei documenti, a cui dovrebbero seguire le visite mediche di rito.

L’accordo è stato trovato sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di €, cifra che da l’idea dell’importanza dell’innesto fatto dai gialloblù. Prevista anche una percentuale sulla futura rivendita.