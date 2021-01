Roma a valanga sul Verona, il secondo tempo è solo un’illusione.

Prima giornata del girone di ritorno in Serie A, Roma-Verona chiude il turno con una sfida che sembra concludersi già dopo i primi 45′. I giallorossi entrano in campo nel migliore dei modi e travolgono gli ospiti di reti ma anche con la supremazia. All’11’ in realtà scatta l’allarme che fa tremare Fonseca, poiché Smalling accusa dei problemi e chiede il cambio: in campo entra Kumbulla. Poi, tre minuti magici. Al 20′ Mancini sigla la prima rete. Su angolo di Pellegrini, il colpo di testa verso il palo lontano che non permette all’avversario di precedere il calciatore. Due minuti dopo ribadisce

La Roma trionfa sul Verona, si ferma Smalling

Nel secondo tempo, il Verona opera tre cambi e lancia in campo Bessa, Dimarco e Colley. Le scelte sembrano essere premiate, poiché la squadra gira meglio al 62′ arriva il gol della bandiera. In rete ci va proprio Colley, che approfitta di un cross di Bessa sul secondo palo e insacca alle spalle di Mancini.

Tuttavia i giallorossi non si lasciano abbattere e anzi continuano a produrre azioni offensive. Il match è avvicinante, ma la Roma è schiacciante.