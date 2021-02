Scintille tra Cristiano Ronaldo ed Andrea Pirlo nel finale della semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter di Antonio Conte.

Cristiano Ronaldo, oltre alla doppietta vincente, si è reso protagonista di un episodio controverso che ha fatto discutere. Nel post gara della semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter, Andrea Pirlo ha chiarito il malessere del portoghese sopraggiunto al momento della sostituzione con Alvaro Morata.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Ronaldo furioso con Pirlo

CR7 non ha gradito la sostituzione di Andrea Pirlo. L’attaccante portoghese non ha preso bene il cambio del tecnico bianconero che l’ha chiamato in panchina al minuto 76 per dare spazio ad Alvaro Morata.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, primo round e rivincita: 2-1 a San Siro con l’Inter

I bianconeri si aggiudicano gara 1 contro i nerazzurri, ma nel post gara, Andrea Pirlo, intervenuto ai microfoni della RAI, ha avuto modo di svelare anche il motivo del cambio di CR7: “Quando esci in una partita così è normale un po’ di disappunto. Vuoi giocare per aiutare la squadra, ma noi dobbiamo anche pensare al campionato di Serie A. Andava bene preservarlo per qualche minuto”.

LEGGI ANCHE >>> Inter – Juventus, Vidal furioso con Conte: scintille in panchina