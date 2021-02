La maglia della Juventus comparsa in una storia social della compagna del terzino del Milan Hernandez sta facendo sognare i tifosi bianconeri

Lei, Theo Hernandez e l’altra. E per “altra” si intende la Juventus. Il terzino del Milan è stato vittima di uno scherzo della fidanzata, Zoe Cristofoli. Un dettaglio però non è passato inosservato provocando le reazioni del web. Tifosi bianconeri chiaramente molto attenti alla vicenda.

Il terzino francese dal suo arrivo in Italia si sta rivelando il migliore laterale del campionato pertanto un suo arrivo a Torino non è disdegnato dagli appassionati di fede juventina.

Tutto da valutare però il motivo della presenza della maglia. C’è chi sostiene possa trattarsi di un’indizio social di calciomercato, chi può verosimilmente ritiene la maglia incriminata un semplice cimelio scambiato con un collega. Fatto sta che lo scherzo che la compagna Zoe ha pubblicato con tanto di foto su Instagram sta facendo parlare parecchio.

Milan, Hernandez: lo scherzo di Zoe fa spuntare una maglia della Juventus

La coppia di “piccioncini” apparsa super innamorata in questi ultimi giorni si è lasciata prendere dal clima carnevalesco. Ad accendere la scherzosa “guerra” è stato il terzino del Milan che ha riempito la testa di Zoe Cristofoli di stelle filanti.

La replica della compagna non si è lasciata attendere a lungo. Theo Hernandez è stato “colpito” mentre era intento a giocare alla Play Station. Zoe, approfittando del momento di massima concentrazione del calciatore rossonero, ha restituito pan per focaccia. Tuttavia l’attenzione dei più maliziosi si è spostata altrove. Perché nella foto pubblicata in una storia social, attraverso la quale la bella compagna di Hernandez ha voluto dimostrare le prove del suo “attacco”, è spuntata una maglia della Juventus.

Da lì sono piovuti tantissimi commenti. Il francese è infatti il sogno proibito di molti club e pure la Juventus probabilmente farebbe carte false nel tentativo di regalarlo a Pirlo.

Theo Hernandez si sta riconfermando in questa stagione sui livelli altissimi già evidenziati durante il suo primo anno in Italia. Il calciatore ex Real Madrid ha già firmato 4 gol e altrettanti assist nell’attuale serie A. Per l’ex blanco sono arrivate altri due passaggi vincenti durante la fase a gironi di Europa League.