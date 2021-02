Juve, il nuovo colpo per l’attacco arriva dal Chelsea

La Juventus di Andrea Agnelli si è già affacciata sulla finestra estiva di calciomercato. nel mirino Ziyech del Chelsea.

La Juventus di Andrea Agnelli lavora già per la prossima stagione. Il presidente dei bianconeri è attento alle occasioni di calciomercato che potrebbero presentarsi nella prossima finestra estiva di mercato. La rosa di Andrea Pirlo, infatti, potrebbe essere rinforzata visti i risultati non proprio ottimali raccolti fino a questo punto della stagione di Serie A 2020/2021. Al Maestro manca un vero e proprio regista ed una mezzala che sia in grado di inserirsi in area di rigore per andare in rete. Troppo spesso, infatti, la formazione di Pirlo è rimasta legata alle reti di Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, Ziyech nel mirino

In cima alla lista dei desideri di Fabio Paratici resta il nome di Isco del Real Madrid, vecchio pallino del club piemontese, oramai, da diverse sessioni di mercato. Il suo addio al club di Florentino Perez pare questione di mesi e, proprio per questo motivo, potrebbe approfittarne anche la Juve. Quello del centrocampista spagnolo dei Blancos, però, non è l’unico nome seguito. Come riportato dal Sun, la Vecchia Signora avrebbe messe nel mirino il trequartista marocchino Hakim Ziyech del Chelsea. Il classe 1993 ex Ajax sembra essere fuori dai piani del nuovo allenatore Thomas Tuchel, pronto ad avallare la sua cessione. I bianconeri sembrano essere in pole position, ma non è da escludere un vero e proprio duello sul mercato con il Milan di Paolo Maldini, da tempo sulle tracce del cartellino del calciatore degli inglesi.

