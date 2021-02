Cagliari, dal coraggio al passo falso: i tifosi chiedono un dietrofront

Tifosi inferociti dopo la sconfitta del Cagliari contro il Torino. Sui social in molti hanno nel mirino Di Francesco ed il presidente Giulini.

Per il Cagliari è notte fonda. L’ultima sconfitta patita per mano del Torino, tra le mura amiche alla Sardegna Arena, è uno schiaffo forte al volto della squadra sarda, ma diretto ad alcuni in particolare. Sia sul rettangolo di gioco, ma anche – e soprattutto – fuori. Cosi, volendo restare nell’ambito della partita di stasera, tanta amarezza sui piedi di Giovanni Simeone, reo di aver sprecato tanto. O anche Godin, colpevole di aver marcato male proprio in occasione del gol di Bremer.

E qui volendo restare sul rettangolo di gioco. Poi ci sono i colpevoli all’esterno, a partire dall’allenatore. I tifosi sono infuriati con i giocatori, ma soprattutto con il tecnico dei sardi. La squadra, secondo buona parte della tifoseria rossoblu, gioca ben al di sotto delle proprie possibilità, e sarebbe proprio questo aspetto a rendere mal digerita la presenza di Di Francesco in panchina.

E qui ci spostiamo ancora, col dito puntato stavolta ai piani alti. Si, perchè il presidente Giulini – appena qualche settimana fa – arrivò di fronte alle telecamere di Sky con una presa di posizione molto coraggiosa, ovvero confermare Di Francesco nonostante i risultati negativi, nella speranza di dare un segnale a tutto l’ambiente.

Dal coraggio al passo falso, lo step è molto breve. In molti, infatti, ora accusa proprio il presidente di aver preso con troppa leggerezza la questione, definito da alcuni come addirittura il principale responsabile di questa situazione in casa Cagliari.

Cagliari, tifosi in rivolta: ora vogliono l’esonero

I supporters del Cagliari sono stufi, e questo lo si evince proprio da quelli che sono i commenti sul web. I tifosi ne hanno per tutto, e soprattutto con Eusebio Di Francesco. Al momento, infatti, sono tantissimi i commenti accusatori da parte della tifoseria sarda nei confronti del tecnico.

In tanti, poi, chiedono l’esonero. L’eventualità, ad oggi, non è da escludere a priori. Vero che Giulini ha confermato l’allenatore qualche settimana fa con una decisione forte, ma il Cagliari è in fortissima difficoltà.

Dopo questa giornata, infatti, la squadra sarda potrebbe ritrovarsi ultima in classifica (anche se il Crotone giocherà contro la Juventus, il Parma con l’Udinese), e questa possibilità ovviamente rende il clima estremamente bollente.

Grazie Presidente. Lei sì che ci sa portare in Serie B. Grazie davvero. — Mariano Casula (@MarianoCasula) February 19, 2021

La rosa del Cagliari non è una rosa da retrocessione, se andrete in B la colpa sarà da ricercare tutta nell’allenatore. — Riccardo (@Anonimo68418152) February 19, 2021

Per come si è messa la stagione, questa era una finale.

Forse è troppo tardi per salvarsi, ma non è troppo tardi per salvare la dignità.

Esonerate Di Francesco.

Grazie. — Massimiliano (@m4ssimiliano_86) February 19, 2021

Ma ancora vi ostinate a tenere Di Francesco ????? Buttatelo fuori !!! Non ci sta capendo una beata mazza !!!! — Cris (@C71Cris) February 19, 2021