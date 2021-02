Grave incidente per il campione Tiger Woods, è in sala operatoria

Un terribile incidente ha visto protagonista Tiger Woods. Al momento il campione del golf è in sala operatoria in seguito a fratture multiple.

Una brutta notizia ha scosso il mondo dello sport in queste ore, ed arriva direttamente dagli Stati Uniti d’America. Il campione del golf Tiger Woods, infatti, è stato vittima di un terribile incidente automobilistico, e tutto il paese è in apprensione per le condizioni del golfista che, al momento è ricoverato in sala operatoria.

Una notizia ovviamente terribile, che scuote non solo il mondo degli appassionati del golf, visto che Woods è uno sportivo tra i più importanti sul pianeta, riconosciuto in ogni ambito come uno di quelli che ha scritto la storia recente del golf. Da alcuni, addirittura, è stato già eletto come il miglior giocatore di golf della storia.

Ecco perchè, ovviamente, il suo incidente ha scosso gli sportivi di tutto il mondo. Il fatto è avvenuto a Ranchos Palos Verdes, nella contea di Los Angeles. L’incidente, tra l’altro, riguarderebbe soltanto la sua auto, con il veicolo del golfista che sarebbe finito fuori strada e per poi ribaltarsi.

Secondo le prime indiscrezione, addirittura, sarebbe risultato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e dei paramedici per estrarlo dalle lamiere, viste le condizioni davvero critiche della sua auto.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Tiger Woods al momento in sala operatoria

Dopo essere stato estratto dalla sua auto, Woods è stato urgentemente portato in ospedale. Al momento, secondo i media statunitensi, il golfista è in sala operatoria, evidentemente per le complicanze avute dall’incidente avvenuto poco dopo le 7 del mattino.

LEGGI ANCHE >>> Juventus su Haaland, arriva l’avvertimento chiaro di Raiola

Ulteriori novità parlerebbero di fratture multiple, alcune riguardanti anche le gambe del campione. Una situazione molto delicata, e che ovviamente i media americani stanno seguendo con grande attenzione, in attesa di avere ulteriori novità riguardo le sue condizioni. La dinamica dell’incidente non è stata ancora chiarita, ma secondo le prime ricostruzioni non ci sarebbe l’alcool alla base di tutto.