Milan a caccia di conferme dopo la brutta sconfitta nel derby. Tra conferme, scoperte e bocciature, Pioli potrebbe rispolverare Leao in maniera costante

Prime problematiche per il Milan dopo il brutto ko rimediato nel derby contro il Milan. Pioli dovrà fare i conti con qualche problematica tattica e offensiva. Punto interrogativo su Mandzukic, fermo ai box per un problema muscolare e indisponibile in vista della sfida di questa sera contro la Stella Rossa e nel match di Serie A contro la Roma. Le sue condizioni verranno valutate con calma nel corso dei prossimi giorni, ma la sensazione è che l’attaccante croato sia pronto ad alzare bandiera bianca anche in vista del match contro i giallorossi.

Poche chiacchiere e giri di parole: la sensazione è che Mandzukic, per il momento, non si sia rivelato utile e determinante come ci si aspettava in casa rossonera. Un flop totale (almeno per il momento) condizionato anche da qualche infortunio di troppo. Pioli e i tifosi rossoneri sperano di potere riabbracciare il vero Mandzukic già dalle prossime giornate.

Milan, Leao vice Ibra o esterno sinistro: il piano di Pioli in chiave futura

Leao è pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista in vista della seconda parte di stagione. L’attaccante portoghese potrebbe essere utilizzato sia nella solita posizione di esterno esterno, ma potrebbe guadagnare terreno anche nei confronti di Mandzukic nel ruolo di vice Ibrahimovic. Di fatto, Leao, in vista della sfida di questa sera contro la Stella Rossa agirà nei panni di unica punta in posizione di centravanti. Una prova del nove per cercare di capire se Pioli potrà fare affidamento su di lui anche nel ruolo di vice Ibra. Il Milan, questa sera, sarà chiamato alla vittoria per rispondere al 2-2 dell’andata contro la Stella Rossa. In palio la qualificazione ai prossimi ottavi di Europa League.

Milan-Stella Rossa, le probabili formazioni: Leao vice Ibrahimovic

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Meité, Kessie; Castillejo, Krunic, Calhanoglu; Leão. ALL.: Pioli. A DISP.: Tatarusanu, A. Donnarumma, Kjaer, Kalulu, Gabbia, Dalot, Tonali, Saelemaekers, Rebic, Brahim Diaz, Ibrahimovic. INDISPONIBILI: Bennacer, Hauge, Mandzukic. SQUALIFICATI: -.

STELLA ROSSA (3-4-2-1): Borjan; Pankov, Degenek, Gajic; Gobeljic, Kanga, Petrovic, Gavric; Ben Nabouhane, Ivanic; Falcinelli. ALL.: Stankovic. A DISP.: Popovic, Copic, Nikolic, Sanogo, Falco, Katai, Srnic, Pavkov, Vukanovic, Krstovic. INDISPONIBILI: Erakovic. SQUALIFICATI: Milunovic, Rodic.