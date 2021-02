Continua il momento complicato di Ilicic: l’attaccante sloveno, dopo la sostituzione contro il Real Madrid, potrebbe partire dalla panchina anche in vista della sfida di campionato contro la Sampdoria

Altra bocciatura per Ilicic, entrato in campo al 56′ della sfida contro il Real Madrid e uscito dal campo all’86’ dopo soli trenta minuti di gioco. Una bocciatura tattica, senza alcun tipo di polemica e problematica. Questo il riassunto delle parole di Gasperini a fine gara: “Ho tolto Ilicic per cercare di conservare lo 0-0 finale”. Una sostituzione rivelatasi poi inutile dopo il gol di Mendy nei minuti finali.

La sensazione è che Ilicic non stia attraversando un periodo di forma eccezionale. Atteggiamento poco convinto e a tratti troppo lezioso, ecco perchè Gasperini potrebbe escluderlo dall’11 titolare anche in vista della sfida di campionato tra Sampdoria-Atalanta. Il tecnico nerazzurro, tuttavia, dovrà far i conti con l’infortunio di Zapata: difficilmente l’attaccante colombiano sarà a disposizione contro i blucerchiati. Secondo le ultime indiscrezioni, l’ex Udinese avrebbe riportato solamente una leggera contrattura alla coscia. Tuttavia lo staff medico atalantino non vorrà correre alcun tipo di rischio soprattutto in vista della seconda parte di stagione e in occasione del match di ritorno di Champions League contro il Real Madrid.

Verso Sampdoria-Atalanta, Ilicic ancora in panchina? Salgono le quotazioni di Malinovskyi e Miranchuk

Come accennato, in vista della sfida di campionato tra Sampdoria-Atalanta, Gasperini potrebbe decidere di fare a meno di Ilicic anche in caso di assenza di Zapata a causa del recente infortunio accusato contro il Real Madrid. Per Ilicic si tratterebbe di un’altra esclusione dall’11 titolare dopo quelle contro Napoli e Real Madrid. In caso di forfait di Zapata, salgono le quotazioni di Malinovskyi e Miranchuk, uno dei due potrebbe affiancare Pessina sulla trequarti con Muriel unica punta. Ilicic proverà a cambiare marcia e convincere il tecnico a puntare nuovamente e costantemente su di lui in vista della seconda parte di stagione.

Sampdoria-Atalanta, le probabili formazioni della 24^ giornata di Serie A

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Keita, Quagliarella. All. Ranieri

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, de Roon, Pasalic, Ruggieri; Ilicic, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini