Takehiro Tomiyasu, lo stakanovista del Bologna, si ferma per un problema fisico: ne ha parlato, in conferenza stampa, Mihajlovic

Le aveva giocate tutte, era (ed è) un elemento prezioso per il Bologna di Mihajlovic, ora che si è fermato il suo allenatore ironizza, ma neanche tanto, parlando alla stampa: “Gliel’avete tirata”. Chiaro il riferimento al fatto che Takehiro Tomiyasu era l’unico giocatore italiano ad aver giocato sempre in questo campionato. Non sarà più così ora che ha rimediato un infortunio piuttosto serio. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesione del soleo sinistro. Il difensore del Bologna dovrà restare fermo per almeno 2-3 settimane. Una vera e propria tegola che va ad aggiungersi allo stop di Baldursson che, avendo rimediato una lesione del rettore femorale destro, dovrà, come Tomiyasu, stare fermo poco meno di un mese.

Bologna, le parole di Mihajlovic

Dell’infortunio di Tomiyasu, e non solo, ha parlato Mihajlovic, intervenuto in conferenza stampa prima della partita di domani contro la Lazio: “Con tutte le volte che avete detto che ha sempre giocato, poteva o farsi male o saltare per squalifica una partita visto che era diffidato. Ecco che si è fatto male proprio nella settimana in cui ci sono tre partite”.

Ironico ma anche dispiaciuto, Mihajlovic, perché il suo difensore, in questo campionato, come nel precedente, si è rivelato un jolly prezioso. Terzino destro, in questa stagione ha giocato come centrale, con ottimi risultati, e poi da terzino ha anche segnato due gol, dimostrando di poter essere utile anche in zona offensiva.