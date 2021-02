Caos Covid in Serie A: rinviata Torino-Sassuolo, allarme per l’Inter e anche per Lazio-Torino si rischia il caso diplomatico

Ora la Serie A trema davanti ai numerosi casi Covid riscontrati negli ultimi giorni. I cinque dell’Inter sono soltanto gli ultimi ma mettono in allarme la squadra di Conte. Finora i calciatori sono stati risparmiati ma il timore che il contagio possa propagarsi c’è e aleggerà come un fantasma alla vigilia della sfida contro il Genoa. Molto più di un fantasma è, invece, il Covid per il Torino: una decina di casi hanno colpito la società granata con la Lega Serie A costretta a rinviare la gara contro il Sassuolo in programma originariamente questa sera e spostata a mercoledì 17 marzo.

Anche dai risultati dei tamponi effettuati ieri è uscito un nuovo positivo, come comunicato dal club. Il timore è che ora l’ASL impedisca agli uomini di Nicola di viaggiare verso Roma.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Serie A, Lazio-Torino: altro rinvio?

Un nuovo stop potrebbe generare un vero e proprio caos. Da regolamento in campo a quel punto dovrebbe essere mandata la Primavera del Torino, ma Cairo è ovviamente pronto a fare le barricate, come scrive ‘TuttoSport’. Dovesse verificarsi ciò, il presidente del Torino sarebbe pronto a far valere i suoi diritti a tutti i livelli di giustizia sportiva anche facendo leva sul precedente di Juventus-Napoli.

LEGGI ANCHE >>> Il Covid alla Juventus costa carissimo: 113,7 milioni di euro

Un vero e proprio caos che potrebbe scuotere il finale di stagione della Serie A. Sempre sul quotidiano piemontese, infatti, si parla del timore che il dilagare delle varianti possa portare ad una richiesta di stop dell’intero campionato per un mese. Ipotesi al momento remota ma che basta a spaventare tutto il mondo del calcio. Intanto stasera non si gioca e si attendono i nuovi tamponi cui si sottoporranno nuovamente tutti i calciatori del Torino. Allenamento ancora sospesi e incertezza per i prossimi giorni. Non certo il modo migliore per preparare la gara di martedì con la Lazio. Sempre che si giochi…