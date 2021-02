Il 28 febbraio 2021 è già arrivato il verdetto: l’Inter ha vinto lo scudetto, sono bastati 32 secondi a Lukaku per certificarlo

Palla sradicata da Barella, giocata preziosa di Lautaro, Lukaku che si invola, scherza con Zapata e va in gol: Inter-Genoa è iniziata da 32 secondi ed ha già sancito che la corsa scudetto è finita. Se lo speaker del Meazza avesse urlato: “L’Inter è campione d’Italia” più che il nome del belga non avrebbe fatto altro anticiparsi il lavoro.

L’Inter di oggi è una macchina perfetta, straordinaria, soprattutto forte. La forza è l’aspetto dirimente, i tre gol al Genoa sono il frutto della forza completamente diversa abbinata alla tecnica, sono il frutto di una forza che è talmente superiore che ha condotto anche un tecnico coraggioso come Ballardini a fare scelte che hanno guardato più al derby infrasettimanale con la Samp che alla gara appena disputata.

Lo scudetto all’Inter: un fallimento vale il tricolore

Questa forza, questo recupero organico e fisico superiore rispetto a tutti gli altri è un qualcosa che fa la differenza. L’ha segnata nel derby, la segna da tanto tempo: e costringe tutte le altre a guardare Conte sempre più da lontano. Da oggi, inizia solo il countdown per capire quando sarà ufficiale, quando l’Inter potrà scucire lo scudetto dalle maglie della Juventus

Ovviamente, molto, anzi moltissimo nasce dall’esclusione dalle coppe. La Champions, la Coppa Italia: sono state la criptonite di Conte, soprattutto in Europa c’è stato un tonfo che, per quella che è la rosa dell’Inter, è stato veramente clamoroso. Conte continua a confermare pregi e difetti, in un momento estremamente particolare dal punto di vista societario. Sta impermeabilizzando l’Inter, la sta rendendo sorda a voci e rumors di ogni tipo: e con un gol subito nelle ultime 7 gare e 60 gol già messi a referto può considerarsi già pronto a tornare a vincere lo scudetto dopo gli anni bianconeri.