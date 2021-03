Crotone, ufficiale il nuovo allenatore: comincia l’avventura di Cosmi

Ufficializzato finalmente il nuovo allenatore del Crotone, con Serse Cosmi che prende il posto di Giovanni Stroppa. Ecco tutti i dettagli.

Il Crotone riparte, e lo fa con un cambiamento radicale in panchina. Dopo l’addio di Giovanni Stroppa, esonerato a causa dei risultati tremendamente negativi collezionati in questi ultimi mesi, la dirigenza ha deciso di cambiare tutto. La necessità di dare uno scossone a tutto l’ambiente, è stata la scintilla che ha fatto scattare la decisione di cambiare direzione tecnica.

Via, come detto, Giovanni Stroppa e diversi nomi sono stati accostati al club calabrese. Da prima si era parlato di Walter Zenga, che sarebbe tornato volentieri in Calabria dove aveva già allenato. Poi il nome di Aurelio Andreazzoli, profilo interessante che avrebbe stuzzicato anche la tifoseria calabrese.

Più difficili le strade che avrebbero portato a nomi come Giampiero Ventura, Roberto Donadoni o Gigi Di Biagio. Dopo le ultime intese ore, in casa Crotone hanno finalmente deciso, ed è arrivato anche il comunicato ufficiale che ha confermato la decisione del presidente Vrenna.

Crotone, ecco Serse Cosmi: adesso è ufficiale

Serse Cosmi è il nuovo allenatore del Crotone, e raccoglie l’eredità di Stroppa. Una notizia che è emerse in mattinata, e che di fatto ha trovato concretezza con il passare delle ore. Una sfida importante, quella accettata dal tecnico classe ’58, che proverà cosi a risollevare una situazione molto delicata come quella dello Squalo.

“Il Football Club Crotone comunica di aver affidato a Serse Cosmi la guida tecnica della Prima squadra. Il neo tecnico rossoblù ha firmato un contratto che lo legherà al club pitagorico fino al 30 giugno 2021″, recita il comunicato pubblicato dal club calabrese.

Un impegno, dunque, che durerà pochi mesi (almeno sulla carta), ma che ovviamente potrebbe anche cambiare in base a quello che sarà il risultato ottenuto da Cosmi da qui alla fine della stagione.

“La presentazione è in programma per domani, martedì 2 marzo, a partire dalle ore 12:30 e si svolgerà con la modalità della videoconferenza”, ha specificato poi il comunicato sul sito ufficiale del Crotone.