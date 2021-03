Buone notizie per Gattuso, allenatore del Napoli, nell’elenco dei convocati in vista della gara di domani contro il Sassuolo

Ne mancano ancora tanti ma qualcuno comincia a tornare. Dopo aver ritrovato, per ora tra i convocati, i vari Ospina e Demme, Gattuso sorride: contro il Sassuolo ci sarà anche Manolas. Il difensore greco è stato appena convocato dall’allenatore del Napoli in vista della gara di domani. Un ritorno prezioso per Gattuso dato che, sempre in difesa, mancherà Koulibaly, espulso col Benevento e dunque squalificato. Lentamente, comincia a riempirsi Castel Volturno, coi ritorni preziosi di giocatori che sono mancati in queste settimane alla squadra azzurra.

Napoli, torna Manolas: Gattuso sorride

Manolas si era fermato in occasione della gara persa sul campo del Genoa e aveva saltato, per un problema alla caviglia, quelle contro Juve, Atalanta e Benevento. Rrahmani lo aveva sostituito dignitosamente e ora c’è da capire quanto margine c’è per vedere subito il greco all’opera al Mapei Stadium. Probabile che, almeno dall’inizio, partirà l’ex Verona con Maksimovic, ma poter contare su Manolas è, per Gattuso, una bella notizia. Solo domenica, invece, ci saranno tutti. Koulibaly sconterà un turno di squalifica e tornerà proprio per la partita contro il Bologna di Mihajlovic.

Ospina, Demme, Manolas, Mertens. Ma ci sono ancora assenze pesanti per il Napoli: Lozano, Petagna e Osimhen. Manca gran parte dell’attacco. Per questi tre ci vorrà ancora tempo, il recupero sarà graduale. Uomini contati nel reparto offensivo per Gattuso che, intanto, ha ritrovato Mertens, a segno contro la formazione di Inzaghi nel derby di domenica.