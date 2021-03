Secondo France Football, Dybala potrebbe trasferirsi in Premier a partire dalla prossima stagione. Sull’argentino ci sono due club importanti

Nell’ambiente juventino, dopo l’eliminazione dalla Champions League ad opera del Porto, si sono scatenate tantissime polemiche. Critiche che hanno travolto specialmente Cristiano Ronaldo che ha risposto subito ai suoi detrattori, con altre polemiche per la mancata espulsione per il fallo su Cragno, segnando una tripletta contro il Cagliari .

Si sono susseguite anche voci di mercato sui calciatori bianconeri. Dopo l’indiscrezioni che vorrebbero il ritorno di Ronaldo al Real, questa volta è il turno di Paulo Dybala. Secondo France Football, due squadre inglesi avrebbero messo sott’occhio il campione argentino.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Chelsea e Tottenham, pronte super offerte per Dybala

Come riporta il giornale francese, Chelsea e Tottenham vorrebbero acquisire Dybala, che ha un contratto in scadenza nel 2022, nella prossima finestra di mercato. I due club londinesi sarebbero disposti ad offrire alla Juve la bellezza di 50/55 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, quattro cessioni già decise: via anche Ramsey

L’attaccante che in questa stagione sta giocando molto poco a causa di infortuni e scelte tecniche di Pirlo, dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta del campionato per le nazionali, ovvero per il Derby contro il Torino. Dybala, in tutta la stagione, ha collezionato 15 presenze, riuscendo a realizzare solo 3 reti.