In occasione del ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Milan, il Manchester United dovrà fare a meno di Edinson Cavani per infortunio.

Il Manchester United si presenterà domani a San Siro per la sfida contro il Milan, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. La sfida dell’andata è terminata sull’1-1 e ora i rossoneri hanno la ghiotta occasione di poter ottenere la qualificazione in casa, dopo aver raggiunto anche il vantaggio di aver segnato all’Old Trafford. Tuttavia, le buone notizie non sono soltanto fatte di matematica e calcoli per la squadra di Stefano Pioli. Proprio alla vigilia del big match internazionale, lo United ha comunicato un cambio di programma per la partenza a causa di nuove assenze.

Cavani salta Milan-Manchester United per infortunio

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Manchester United ha reso noti dei cambiamenti nel programma di viaggio. Mentre, infatti, hanno recuperato David De Gea, Donny van de Beek e Paulo Pogba, Edinson Cavani si è fermato per un infortunio capitato durante l’ultima sessione d’allenamento prima della partenza.

L’uruguaiano, quindi, è stato costretto a restare in Inghilterra insieme ad Eric Bailly per svolgere la riabilitazione. L’allenatore Ole Gunnar Solskjær ha spiegato poi in tv: “Siamo contenti di ritrovare Donny, Paul e David perché sono grandi giocatori. Sfortunatamente, sembra che Edinson, invece, abbia avuto un problema durante l’allenamento di oggi. Non si sentiva pronto a viaggiare, quindi non ci sarà”.