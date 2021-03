Alle 15 prende il via questo sabato di Serie A, allo stadio Ezio Scida scendono in campo il Crotone ed il Bologna.

La corsa salvezza è ormai entrata nel vivo da diverse settimane, e sono tante le squadre che si trovano adesso a dover raccogliere punti per provare a restare nella massima categoria. Ogni partita rappresenta una fonte di punti utili a venire fuori da una situazione complicata, come quella sta vivendo il Crotone di Serse Cosmi.

Dopo l’addio di Giovanni Stroppa, qualche segnale positivo è arrivato come la vittoria contro il Torino alla quale, però, è seguita una nuova sconfitta patita per mano della Lazio. Ancora troppo poco, dunque, per sperare di abbandonare quell’ultimo posto nel quale la compagine calabrese è impelagata da troppo tempo.

Oggi all’Ezio Scida arriva il Bologna, che vive una situazione decisamente diverse. L’ultimo successo contro la Sampdoria è arrivata come una boccata d’aria fresca dopo due sconfitte consecutive. Anche i felsinei, ovviamente lottano per non lasciarsi trascinare dentro la zona rossa della classifica. Ecco perchè i tre punti rappresentano in assoluto un prezioso bottino da conquistare in terra calabrese.

Crotone-Bologna, le probabili formazioni

Serse Cosmi si affiderà al 3-5-2, con la coppia Simy-Di Carmine a guidare la manovra offensiva. Sugli esterni Molina e Pereira, con Messias pronto a subentrare da dietro per supportare la fase di possesso.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Djidji; Molina, Messias, Petriccione, Benali, Pereira; Di Carmine, Simy.

Sinisa Mihajlovic lancia Palacio centravanti, dietroi il quale la linea di trequarti sarà composta da Skov Olsen, Soriano e Barrow.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Dominguez, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.