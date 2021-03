Nonostante la distanza considerevole, il Milan non si è assolutamente arreso nella corsa Scudetto. Arriva l’annuncio di uno dei protagonisti.

Che l’Inter sia in fuga per lo Scudetto, sembra assolutamente un fatto ormai conclamato. La posizione in classifica, ed il margine di vantaggio conquistato sugli avversario, consente ovviamente alla squadra di Antonio Conte di poter vantare un distacco in avanti considerevole, che in parte fa dormire sonni tranquilli ai tifosi nerazzurri. La verità, però, è che la stagione è ancora lunga e servirà ancora tempo per capire a chi andrà il titolo di questa stagione.

Dietro c’è il Milan, in ritardo di 6 punti ma con una partita in meno (questa settimana non ha giocato contro il Sassuolo a causa del focolaio). Nel frattempo il Milan si gode una distanza ridotta le speranze che di fatto non sono totalmente svanite. A chiarire ampiamente proprio questo aspetto ci ha pensato proprio la squadra rossonera, non solo sul campo ma anche attraverso le dichiarazioni di uno dei protagonisti che ha chiarito quello che è l’obiettivo della squadra.

Milan, altro che resa per lo Scudetto: ecco l’annuncio

Dopo la vittoria conquistata oggi contro la Fiorentina, è chiaro che sia tornato l’entusiasmo in casa rossonera. Un successo che ha permesso, come detto, di avvicinare l’Inter anche se i cugini nerazzurri hanno ad oggi una partita in meno.

In attesa del recupero del match contro il Sassuolo, il Milan non ha perso per nulla di vista l’obiettivo. Cosi proprio dall’interno è arrivato un messaggio molto chiaro da parte di tutto il gruppo, evidentemente, attraverso le parole di uno dei suoi leader.

E’ stato Ismail Bennacer, ai microfoni di Sky Sport, a chiarire proprio questo aspetto: il Milan non si è assolutamente arreso per lo Scudetto. Tutt’altro, visto che è stato proprio il giocatore algerino a chiarirlo in pubblico.

“Scudetto? Ci crediamo, siamo secondi in classifica e dobbiamo provarci a tutti i costi: faremo di tutto per arrivare primi”, il chiarimento da parte del centrocampista rossonero. La carica è palpabile, soprattutto da parte di un giocatore che è rimasto fuori per diverso tempo a causa di un infortunio.