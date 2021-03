Vidal potrebbe già salutare l’Inter in estate: ad accoglierlo potrebbero esserci il Galatasaray e il Marsiglia del vecchio mentore Sampaoli

Il rendimento di Arturo Vidal ha deluso le aspettative. Il calciatore cileno in estate è stato fortemente voluto da Antonio Conte che dopo avergli concesso molto spazio in avvio di stagione, ricevendo anche qualche delusione, ha cambiato lentamente atteggiamento nei suoi confronti, con le dichiarazioni al vetriolo successive alla vittoria con il Crotone in cui lo ha invitato a fare di più. L’ex Juventus e Barcellona in questo momento è fuori per riprendersi dall’operazione al ginocchio dello scorso 12 marzo. Vidal tornerà per il rush finale di campionato durante il quale potrà dimostrare un salto di qualità. Le voci di calciomercato intorno al suo conto sono già partite, come scrivere La Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano milanese, il futuro di Vidal potrebbe essere lontano dall’Inter.

Inter, Vidal già al passo d’addio? Su di lui Flamengo, Galatasaray e Marsiglia

L’esperto centrocampista continua ad avere un buon mercato. Su di lui ci sono già tre club che secondo La Gazzetta dello Sport sarebbero pronti ad ingaggiare Arturo Vidal.

Inoltre, spiega ancora la “rosea”, nella “spending review” dell’Inter la sua cessione consentirebbe di rifiatare. Il suo ingaggio infatti raggiunge in questa stagione 5 milioni di euro attraverso i bonus mentre nella prossima salirebbe a 6.5. La sua cessione non farebbe registrare minusvalenze al club nerazzurro che nella scorsa estate lo ha avuto a zero dal Barcellona.

Sulle sue tracce sembrerebbe essersi mosso negli ultimi giorni il Galatasaray. Molto interessato poi sarebbe anche l’Olympique Marsiglia, sulla cui panchina è approdato da poco Jorge Sampaoli. Il tecnico argentino conosce molto bene Vidal perché i due insieme hanno dato via all’impresa del Cile, capace di vincere due edizioni consecutive della Coppa America.

In passato si è anche mosso il Flamengo che potrebbe ripresentarsi alla porta di Vidal per provare a convincerlo di trasferirsi in Brasile. Un’ipotesi però che in questo momento sembrerebbe in secondo piano.

In questa stagione, Vidal ha collezionato 30 presenze con l’Inter tra serie A, Champions League e Coppa Italia firmando due gol e mettendo a referto altrettanti assist. In totale poco meno di 1700 minuti.