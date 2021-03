Dalla Spagna: il tecnico Koeman resta, gliel’avrebbe comunicato direttamente il neo presidente Laporta. Aspettando il rinnovo di Messi

Secondo quanto filtra dalla Spagna e precisamente dal canale televisivo TV3, Ronald Koeman dovrebbe rimanere sulla panchina del Barcellona anche la prossima stagione. La conferma sarebbe arrivata direttamente dal nuovo presidente blaugrana Joan Laporta, a seguito di un incontro avvenuto nel pomeriggio nella sede del club.

In particolare i dirigenti catalani, Laporta in testa, avrebbero trasmesso all’allenatore sinceri apprezzamenti per il lavoro svolto in questa annata sportiva, comunicandogli contestualmente il desiderio di vederlo sulla panchina del Barça anche nel 2021/22.

Barça, Koeman confermato: le richieste di mercato

Koeman, dal canto suo, avrebbe richiesto maggiori poteri in ordine al mercato. La lista della spesa del tecnico olandese circola ormai da tempo e comprenderebbe i connazionali Depay e Wijnaldum e il giovane Eric Garcia, oltre ovviamente al fondamentale rinnovo di Messi, in scadenza a giugno e per il quale le possibilità di rimanere, con la nuova presidenza, sembrerebbero in aumento.

In questa maniera Koeman può ora concentrarsi unicamente sul finale di campionato, con il Barcellona impegnato in una complicata rincorsa al titolo. La vetta della classifica è attualmente occupata dall’Atletico Madrid, che ha 4 punti di vantaggio sui blaugrana quando mancano dieci giornate alla fine della Liga.