Il Napoli potrebbe andare incontro ad una rifondazione corposa in estate, uno dei difensori azzurri è pronto a salutare.

Per il Napoli ci si prepara, con ogni probabilità, ad una vera e propria rivoluzione che prenderà il via in estate. Tanti calciatori, infatti, sono ormai in uscita visti anche i contratti in scadenza, ma non c’è soltanto questo aspetto a tenere banco. Anche altri elementi della rosa ad oggi a disposizione di Rino Gattuso, infatti, potrebbero lasciare la Campania per approdare altrove, in Italia ma anche all’estero. Il tutto volto ad un processo di rifondazione che in molti nell’ambiente azzurro si stanno aspettando da anni, già dall’addio di Maurizio Sarri.

Quello che fu l’arrivo di Carlo Ancelotti non ha fatto altro che ritardare un processo che ad oggi sembra inevitabile, e che in estate potrebbe effettivamente trovare concretezza. Ma, come detto, sono soprattutto i giocatori in scadenza di contratto che sono più che certi di lasciare la città partenopea. Il rinnovo per ragazzi come Hysaj e Maksimovic non è arrivato, e proprio loro dovrebbero essere i primi a salutare l’azzurro. Per uno di questi due, tra l’altro sembra possa palesarsi proprio nei prossimi mesi estivi.

Napoli, Maksimovic saluta: diretto verso la capitale

Arrivato a Napoli con tante belle speranze, il percorso di Maksimovic non hai convinto e soddisfatto del tutto l’ambiente Napoli. Un rendimento altalenante, addirittura mesi che l’hanno visto allontanato dall’azzurro per approdare in Russia, evidentemente non riuscendosi a sposare a pieno con l’idea di gioco dell’allora allenatore Maurizio Sarri.

Adesso, insomma, sembra davvero arrivato il momento dell’addio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il serbo sarebbe anche stato disposto a rinnovare il contratto, ma l’intesa con il club non è arrivata.

Maksimovic, dunque, sarebbe diretto verso la capitale. Simone Inzaghi, infatti, apprezza molto il giocatore e dovesse restare sulla panchina biancoceleste – riporta l’emittente satellitare – quella della Lazio sarebbe la soluzione concreta per il difensore del Napoli.