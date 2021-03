Il Derby d’Italia tra Inter e Juve ha sempre scatenato polemiche. Adesso è un commento di Materazzi a rincarare la dose

Marco Materazzi, ex giocatore dell’Inter e della Nazionale, non ha mai avuto peli sulla lingua, soprattutto se si tratta della Juventus. Tra il campione del mondo e la squadra bianconera non c’è mai stato un bel rapporto.

Pavel Nedved che in una recente intervista a DAZN ha detto: ”Mio figlio andava alle medie, ora guida la macchina e studia all’università e lo Scudetto è ancora nostro”. Parole che vogliono sottolineare lo strapotere juventino in Serie A negli ultimi anni.

La risposta di Materazzi a Nedved

La risposta secca e pungente di Materazzi non è tardata ad arrivare: ”Pavel, gli auguriamo tutti di poter vedere VINCERE anche la Champions prima che finisca gli studi , se la merita . I miei figli hanno visto vincere la Champions e il MONDIALE che facevano l’ASILO e le ELEMENTARI !!!”.Ecco il tweet ”incriminato”:

L’Inter ha ben dieci punti di vantaggio sulla Juventus in classifica, ma la rivalità del Derby d’Italia va oltre i risultati sul campo ed è destinata a continuare in maniera perenne e continua e queste frecciatine, sicuramente, alzano la posta in gioco tra i due club.