Il prossimo anno un tifoso italiano dovrà sottoscrivere diversi abbonamenti per non perdersi neppure una partita tra Serie A e Champions

La svolta per i diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024, con Dazn che ha battuto Sky, sta confondendo gli utenti, i tifosi, gli appassionati di calcio. La domanda ricorrente è la seguente: quanti abbonamenti bisognerà sottoscrivere per non perdersi neppure una partita? Tanti. Col rischio concreto di dover spendere una cifra superiore a quella attuale per vedere tutte le competizioni.

Al momento, l’unica certezza è che la Serie A sarà su Dazn, che trasmetterà in esclusiva 7 partite e in co-esclusiva altre 3. Co-esclusiva nel senso che, queste 3 partite, tra le quali è compreso anche l’anticipo del sabato, saranno visibili anche altrove, su Sky o su Mediaset (la lotta è aperta, lunedì la decisione in base all’offerta). Dunque, bisognerà abbonarsi a Dazn (i prezzi, ovviamente, aumenteranno) per guardare tutte le partite di Serie A.

Serie A e Champions: quali abbonamenti sottoscrivere

La Champions League, invece, per il prossimo triennio sarà ancora su Sky Sport, che detiene anche i diritti dell’Europa League e dell’inedita Europa Conference League. Dunque, oltre all’abbonamento a Dazn per la Serie A, l’utente italiano dovrà comunque conservare l’attuale legame che ha con la piattaforma satellitare per le sfide europee della sua squadra del cuore.

Doppio abbonamenti dai costi elevati. Da capire quali saranno le modifiche di listino per Sky: la perdita delle sfide di campionato, prima volta da quando è nato, costringerà i vertici aziendali a una possibile e probabile riduzione della mensilità. Ma per le cifre bisognerà attendere. La Coppa Italia, invece, resta sulla Rai. Alle spese si aggiunge anche il canone annuale della tv di stato.