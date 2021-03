L’ex presidente della FIGC, Giancarlo Abete, ha parlato del futuro di Roberto Mancini, che guiderà la Nazionale italiana ai prossimi Europei, in programma da giugno.

La Nazionale italiana sta stupendo, da quando Roberto Mancini è alla guida. La squadra sembra aver acquisito sicurezza e un sistema di gioco fluido e i risultati in effetti parlano in favore del tecnico, che ha visto la formazione trionfare nelle prime due gare di qualificazione ai Mondiali di Qatar del 2022.

A parlare di Mancini è stato Giancarlo Abete, ex numero uno della FIGC, intervenuto a ‘Rai Gr Parlamento’, con riferimento al fatto che il Ct sia richiesto anche da diversi club: “Il lavoro che sta svolgendo Mancini è molto positivo, anche perché fa ruotare molti calciatori giovani e quindi si prosegue nel lavoro di formazione. Spero che resti in Nazionale e in tal senso mi pare che la Federazione sia interessata a trattenerlo. É normale che arrivino interessamenti da parte dei grandi club, Mancini ha già fatto bellissime esperienze e la Nazionale è una opportunità unica”.

Abete dal futuro di Mancini al cammino agli Europei dell’Italia

In merito alla possibilità di ospitare pubblico agli Europei, considerata la pandemia difficile da controllare e prevedere, Abete ha aggiunto: “L’impegno che ci sta mettendo le federazione è importante. Noi ci teniamo ad ospitare gli Europei.

Capisco anche che la Uefa debba tenere una modalità comportamentale sufficientemente similare, non dico identica, tra i vari paesi. Spero che migliorando le situazioni della pandemia possiamo avere un Olimpico parzialmente aperto per gli Europei. Dobbiamo raccogliere le sfide e non abbatterci”.