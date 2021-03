Buone notizie in arrivo per Andrea Pirlo. Il tecnico della Juventus recupera Paulo Dybala ed Aaron Ramsey: seduta completa.

Spunta il sole all’orizzonte per la Juventus di Andrea Pirlo. In vista del prossimo impegno di campionato, il tecnico dei bianconeri lavora per preparare il derby della Mole in programma il prossimo sabato pomeriggio. In attesa di avere tutti i giocatori convocati in Nazionale, la squadra ha proseguito la preparazione per il match contro il Torino di Davide Nicola.

Infortuni Juventus, Dybala e Ramsey in gruppo

Oggi, al Training Center si sono allenati i calciatori non impegnati con le rispettive Selezioni nazionali. Tanto possesso palla ed esercitazioni tecniche: questo il programma della seduta di quest’oggi diretta da mister Andrea Pirlo.

Il tecnico bianconero sorride. L’infermeria si è praticamente svuotata del tutto. Aaron Ramsey e Paulo Dybala, infatti, hanno svolto l’intera seduta di allenamento in gruppo, con il resto dei compagni di squadra. I due, fermi ai box da diverso tempo, rientrano a disposizione dell’allenatore. Nella mattinata di domani è previsto un nuovo appuntamento per giungere pronti al derby contro i granata.