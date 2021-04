In casa Juventus sono già diverse le dinamiche di mercato che vanno delineandosi. Uno dei big è corteggiato dalla Turchia.

Il mercato è lontano, ma in casa Juventus si guarda già a quelli che potrebbero essere i movimenti futuri della società. La dirigenza è al lavoro soprattutto per le diverse questioni interne che dovranno risolversi da qui alla fine della stagione. La questione dei rinnovi, ma anche il futuro di Cristiano Ronaldo ed alcune cessioni che potrebbero palesarsi la prossima estate. Rabiot e Ramsey, ad esempio, sono stati spesso oggetto della discussione mediatica sull’apporto effettivo dato alla squadra in questi mesi, e sono molti i tifosi che si aspettano l’addio a fine anno.

Tra i possibili partenti, a quanto pare, ci potrebbe essere anche Juan Cuadrado. Un’altra stagione da protagonista, quella del colombiano con la maglia bianconera, che evidentemente l’ha portato al centro dell’attenzione di diversi club che vorrebbero provare a prelevarlo dalla Vecchia Signora. Non sarà facile, ovviamente, vista l’importanza del giocatore anche nell’economie di gioco di Andrea Pirlo.

Juventus, dalla Turchia forte interesse per Cuadrado

La cessione di Cuadrado, va da sé, andrà ben valutata per i motivi che abbiamo citato sopra. Ma è chiaro che, con un’offerta importante per il colombiano, anche lui potrebbe salutare Torino. C’è da tenere in considerazione anche la questione del tetto ingaggi, che la Juventus dovrà cercare di abbassare per contrastare la crisi economica.

Secondo quanto riportato dal portale Fotomac, infatti, dalla Turchia ci sarebbe un club fortemente interessato all’esterno ex Fiorentina. Parliamo del Galatasaray, che avrebbe messo gli occhi su Cuadrado, e sarebbe pronto ad affondare il colpo la prossima estate.

Da capire, ovviamente, in che modo il club turco si presenterà alla porte della Juventus per provare a convincere il club a lasciare andare Cuadrado. Da considerare, tra l’altro, che il contratto del giocatore ad oggi è in scadenza 2022.