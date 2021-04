Il centrocampista del Napoli Zielinski è risultato positivo e poi negativo al Covid nello spazio di poche ore, domani test molecolare decisivo

Napoli in allarme per Piotr Zielinski. Il centrocampista è appena rientrato dalla Polonia in seguito agli impegni con la nazionale e secondo gli ultimi aggiornamenti dati dalla redazione di “Sky Sport”, il calciatore è diventato una sorta di “caso”.

Da quando ha messo piede in Italia, il centrocampista ha compiuto due test rapidi, che hanno dato esito differente. Al primo, infatti, il calciatore di Gennaro Gattuso è risultato positivo mentre il secondo ha dato esito negativo. Domani sarà una giornata cruciale per comprendere le sue condizioni di salute e valutare se ci sarà nel prossimo match di campionato.

Napoli, “giallo Zielinski”: positivo o negativo al Covid? Bel dilemma…

Zielinski è tornato in Italia dopo aver risposto alla chiamata della Polonia. Nel ritiro della sua nazionale si è innescato un focolaio. Il centrocampista del Napoli, per esempio, è stato compagno di stanza del portiere del Bologna Skorupski, risultato positivo.

Il calciatore pertanto al suo arrivo all’aeroporto di Capodichino ha compiuto un primo test rapido, l’esito ha evidenziato la positività al Covid di Zielinski. Secondo quanto raccontato da “Sky Sport” tuttavia il calciatore avrebbe ripetuto l’esame nella sua abitazione, a poco tempo di distanza, e questa volta il test rapido ha dato esito negativo.

A questo punto, dopo i primi due test, la giornata cruciale per stabilire le condizioni di Piotr Zielinski diventerà quella di domani quando è previsto il tampone molecolare che farà definitivamente chiarezza sul suo stato di salute.

Zielinski risultò positivo già a ottobre. Insieme a lui venne rintracciato il Covid pure in Elmas e a causa di questo piccolo focolaio nella squadra di Gennaro Gattuso, l’Asl impedì la partenza per Torino. Il match con la Juventus dovrebbe adesso recuperarsi mercoledì prossimo, a distanza di diversi mesi.

Anche questa volta la presenza di Piotr Zielinski è in dubbio. Il centrocampista, prima, potrebbe saltare pure il match con il Crotone. Domani si saprà la verità…