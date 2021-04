Il Borussia Dortmund guarda in Serie A per la porta: c’è un nome che stuzzica il club tedesco e che arriva dai bassi fondi del nostro campionato

Non serve primeggiare in campionato per attirare l’attenzione del Borussia Dortmund. Il club tedesco è noto per avere una grande attenzione ai talenti, soprattutto giovani, sparsi in tutta Europa e non solo. L’esempio di Haaland è soltanto il più lampante di quanto la società giallonera sia in grado di individuare futuri campioni e inserirli nella propria rosa per farli esplodere. Se il norvegese non dovesse bastare, ecco anche Sancho a dare conferma che il Borussia quando si tratta di giovani e talento sa abbinarli alla perfezione.

Quest’anno le cose per la formazione di Terzic non stanno andando per il meglio e la società ha già deciso di affidare la panchina a Rose il prossimo anno. Quando il Dortmund potrebbe anche cambiare portiere visto che Burki non ha convinto in pieno. Tra gli obiettivi del club tedesco c’è Nubel del Bayern Monaco, ma anche un portiere che sta attualmente lottano per non retrocedere in Italia.

Fiorentina, Borussia Dortmund su Dragowski

Il nome è quello di Bartlomiej Dragowski, estremo difensore della Fiorentina e della Nazionale polacca. Come riporta ‘sport 1’, il Borussia Dortmund lo avrebbe inserito tra i possibili obiettivi per la prossima stagione.

Non un corteggiamento nuovo, visto che il suo nome sul taccuino tedesco è segnato da un po’. Per Dragowski, inoltre, il Borussia non è l’unica squadra che potrebbe farsi avanti. Il nome del 23enne polacco è stato accostato anche al Milan, nel caso in cui la trattativa per il rinnovo di Donnarumma non dovesse andare a buon fine. Per l’ex Empoli quindi il futuro potrebbe essere lontano dalla Fiorentina, ma prima c’è la salvezza da mettere in cassaforte.