Lorenzo Insigne rinnoverà con il Napoli? Intanto il calciatore si guarda attorno, per la prima volta: caccia ad una nuova opportunità.

In casa Napoli continua a tenere banco il rinnovo contrattuale di Lorenzo Insigne. Il capitano del club partenopeo ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e non ha ancora rinnovato. Il suo agente Vincenzo Pisacane, nel giorno di Juventus-Napoli, era stato avvistato a Casa Milan e la cosa aveva mandato in allarme i tifosi azzurri.

Calciomercato Milan, Maldini segue il rinnovo di Insigne

Negli studi di ‘Sky Sport’, Gianluca Di Marzio ha avuto modo di raccontare le ultime in merito alla trattativa avviata solo da pochissimo tra il Napoli ed Insigne. Ecco quanto dichiarato: “Il Napoli ha avviato i contatti con l’entourage di Insigne solo negli ultimi due o tre mesi. Il calciatori ha ribadito la volontà di rimandare ogni appuntamento a fine stagione. E’ la prima volta che, probabilmente, da parte del capitano del Napoli c’è la volontà di guardarsi attorno”.

Poi prosegue: “Forse gli ha dato fastidio che la società si sia mossa solo ora, si aspettava qualche passo già prima. La visita a casa Milan non è casuale. L’interesse dei rossoneri, a determinate condizioni, non è casuale”.