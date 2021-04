L’Inter si appresta a vincere lo Scudetto ed intanto l’agente annuncia un ‘nuovo’ arrivo in nerazzurro

L’Inter è chiamata oggi a continuare la sua marcia scudetto. Una vittoria contro il Cagliari rappresenterebbe un altro importante passaggio verso un traguardo che appare ormai a portata di mano. La squadra di Conte ha 8 punti di vantaggio sul Milan che però ha una gara in più: vincere per Lukaku e compagni significherebbe riportarsi a + 11 con altre 8 partite da disputare. Un vantaggio più che rassicurante e che permetterebbe all’Inter di potersi concentrare con più tranquillità sul futuro.

Mentre Suning studia i passaggi per mettere al riparo i bilanci della società dal difficile momento economico, Marotta e Ausilio lavorano per individuare i possibili rinforzi per la prossima stagione. Un’annata in cui l’Inter dovrà fare ben altro percorso in Champions League, oltre a confermarsi in campionato. I dirigenti nerazzurri dovranno rinforzare la rosa, senza perdere d’occhio il bilancio. In attesa dei grandi colpi, c’è un calciatore che è pronto a vestire la maglia dell’Inter.

Inter, l’agente è sicuro: “Salcedo tornerà nerazzurro”

Eddie Salcedo, 21 anni, attaccante in prestito al Verona tornerà all’Inter il prossimo anno. A dirlo è il suo agente Giuseppe Riso parlando a ‘TuttoSport’. Il procuratore non ha dubbi su quale sia il futuro del giovane italo-colombiano: “E’ in crescita costante – le sue parole – tornerà all’Inter”.

Con 15 presenze all’attivo in questa stagione con la maglia del Verona, Salcedo ha realizzato una rete in coppa Italia. Il giovane attaccante è in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Il suo agente non ha dubbi su quale sia il suo futuro nella prossima stagione.