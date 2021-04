In casa Juventus si è alla ricerca di un attaccante per il prossimo anno. Uno dei nomi più gettonati rischia di sfumare in queste ore.

La Juventus ha la necessità di conoscere il futuro di buona parte dei suoi giocatori, soprattutto per provare ad organizzare quelle che saranno le future mosse di mercato. E’ chiaro che avere Cristiano Ronaldo in bilico, con un futuro che non è scontato sia tinto di bianconero anche il prossimo anno, tiene tutti sulle spine.

Senza considerare, poi, il fattore Dybala che ancora non ha rinnovato il suo contratto e che potrebbe salutare la Vecchia Signora alla fine di questa stagione. Insomma, il reparto avanzato sembra quello con maggiori dubbi che sciogliere. Le prossime settimane saranno decisive, ma è chiaro che la dirigenza si stia guardando intorno per capire come operare in estate.

Ci sono diversi nomi e suggestioni, che ovviamente andranno pesanti anche in virtù di una crisi economica che sta mettendo in ginocchio tutto il sistema calcio. Molti club, anche tra quelli più importanti in Europa, non si potranno permettere il lusso di spendere cifre astronomiche in sede di mercato. La Juventus pare sia tra questi, anche perchè l’operazione Ronaldo ad oggi ha richiesto uno sforzo consistente che, in termini sportivi, non ha portato a quanto sperato.

Addirittura quest’anno c’è il rischio che la squadra di Pirlo veda sfumare il posto Champions, visto il grande traffico che c’è per rientrare nelle prime quattro in classifica. Questo, ovviamente, non impedirà al club di operare nel miglior modo possibile in sede di mercato, anche se uno dei grandi obiettivi pare ormai sia sfumato.

Juventus, sfuma uno dei bomber in lista

Tra i nomi che sono stati accostati alla Juventus per la prossima sessione di calciomercato, c’è anche quel Karim Benzema che farebbe sognare la piazza bianconera. Nonostante l’anagrafe riporta 33 anni d’età, il bomber francese rappresenta ancora oggi un elemento di assoluto affidamento. Eppure, nelle ultime ore un’indiscrezione che arriva dalla Spagna taglierebbe fuori proprio la Juventus.

Secondo quanto riportato da Marca, infatti, il Real Madrid sarebbe pronto a prolungare di un altro anno il contratto di Benzema (in scadenza 2022). Un segno importante che significherebbe fiducia per il giocatore ed una garanzia ancora nell’organico della squadra blanca.