Su Pogba ci sono gli occhi di club importanti tra cui la Juventus. Spuntano le richieste di Raiola per l’ingaggio del francese.

Quello di Paul Pogba è un destino tutto da decifrare, soprattutto perchè per il centrocampista francese si prepara un sostanzioso cambiamento. L’avventura in quel di Manchester sembra arrivata ai titoli di coda, e cosi sono diversi i club che si sono messi sulle tracce di Pogba.

Tra questi non è un mistero che anche la Juventus un pensierino (e qualcosa in più) ce lo stia mettendo ormai da qualche tempo. Anche i tifosi sognano il ritorno di Pogba in quel di Torino, per ridare lustro ad un centrocampo che negli ultimi mesi è sembrato particolarmente sofferente. Dal canto suo anche lo stesso Paul gradirebbe tornare in Italia, per tornare nuovamente ai livelli top raggiunti proprio con la maglia bianconera.

La Juventus, ovviamente, non è la sola a monitorare la situazione di Pogba. In caso di mancato rinnovo con il Manchester United, infatti, anche Paris Saint Germain e Real Madrid sarebbero pronte a mettere le mani concretamente sul campione francese.

Pogba, Raiola avvisa la Juve: richieste importanti

Al netto di quello che dovrà essere lo sforzo per strappare Pogba al Manchester United, con il contratto in scadenza (giugno 2022) che ovviamente favorisce le cose, c’è da capire anche quelle che saranno le richieste del giocatore. E, a quanto pare, parliamo di cifre importanti, che potrebbero anche spaventare i club interessati.

Secondo quanto riportato dal ‘Daily Star’, infatti, per rinnovare Raiola avrebbe avanzato allo stesso Manchester di 500 mila sterline alla settimana, circa 577mila euro. Di fatto, se le parti si accordassero sui queste cifre, Pogba sarebbe il giocatore più pagato nella storia dei red devils.

Chiaro, però, che al momento queste richieste risultatino troppo pesanti, soprattutto in un momento del genere dove la Pandemia ha portato i club di calcio ad una crisi economica considerevole.

Raiola, in tutto questo, avrebbe avvisato anche le pretendenti (compresa la Juventus) su quelle che sarebbero le richieste del giocatore per un eventuale trasferimento. Per Pogba, dunque, servirebbero almeno 30 milioni di euro all’anno per sedersi al tavolo e trattare. Cifra molto importante, praticamente la stessa che già percepisce Cristiano Ronaldo in bianconero.