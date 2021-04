Si sono concluse le sfide di questa sera del trentaduesimo turno di Serie A: vince la Juve, pareggia l’Inter

Da pochi minuti sono terminate le gare del trentaduesimo turno del campionato di Serie A. Dopo la vittoria del Sassuolo a San Siro contro il Milan per 1-2, questa sera scendevano in campo la capolista Inter e la Juventus. La squadra di Pirlo ha battuto il Parma 3-1, mentre i nerazzurri hanno pareggiato 1-1 contro lo Spezia.

La Juventus è andata anche in svantaggio contro la squadra di D’Aversa grazie alla punizione vincente di Brugman, ma poi è riuscita ad ottenere i tre punti con la doppietta realizzata da Alex Sandro e dal gol siglato da de Ligt. Anche l’Inter ha dovuto recuperare il risultato. Infatti, lo Spezia era passato in vantaggio con Farias per poi essere raggiunto da Perisic.

Vittoria importante del Cagliari

Nelle altre da partite c’è da registra il colpo salvezza del Cagliari che ha battuto l’Udinese in trasferta per 0-1. Anche la Sampdoria di Ranieri ottiene una vittoria in trasferta grazie gol firmato da Quagliarella contro il Crotone. Genoa-Benevento e Bologna-Udinese sono terminate in parità.

In attesa dei match di domani Roma-Atalanta e Napoli-Lazio, la Juve si porta al terzo posto a -1 dal Milan sconfitto dal Sassuolo. L’Inter è sempre più vicina allo Scudetto e attende solo di festeggiare. Il Cagliari con la vittoria di questa sera accorcia sulla zona salvezza: ora distante solo tre punti.

Risultati e marcatori delle gare di questa sera:

Spezia-Inter 1-1

(12′ Farias, 39’Perisici)

Juventus-Parma 3-1

(25’Brugman, 43’Alex Sandro, 47′ Alex Sandro, 69′ de Ligt)

Genoa-Parma 2-2

(5’rig.Viola, 11’Pandev, 15’Lapadula, 21’Pandev)

Bologna-Torino 1-1

(25’Barrow,58’Mandragora)

Crotone-Sampdoria 0-1

(52’Quagliarella)

Udinese-Cagliari 0-1

(55’rig.Joao Pedro)

La classifica:

Inter 76

Milan 66

Juventus 65

Atalanta 64*

Napoli 60*

Lazio 58**

Roma 54*

Sassuolo 49

Sampdoria 42

Verona 41

Bologna 38

Udinese 36

Fiorentina 33

Genoa 33

Spezia 33

Torino 31*

Benevento 31

Cagliari 28

Parma 20

Crotone 15

* una partita in meno

** due partite in meno