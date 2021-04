Juve-Parma è terminata, a fine primo tempo, 1-1, e Ronaldo ha commesso lo stesso errore che fece contro il Porto in Champions

Sono stati giorni delicati per tutto il mondo del calcio, ma soprattutto per la Juve. La società bianconera era tra quelle, insieme al Real Madrid, più convinte sulla fondazione della Superlega che è stata archiviata dopo appena due giorni.

E’ appena terminato il primo tempo tra Juve e Parma con il risultato fermo ancora sull’1-1. Sorprendentemente, gli emiliani sono passati in vantaggio con una punizione di Brugman. La squadra di Pirlo ha riagguantato il risultato con Alex Sandro nei minuti finali della prima frazione di gara.

L’errore di Ronaldo

Di certo non è stato un buon primo tempo per i bianconeri che hanno creato veramente poco. Cristiano Ronaldo, il più criticato dai tifosi juventini, sta subendo molte critiche in questi minuti perché, essendo presente tra gli uomini in barriera, non ha saltato al momento della punizione di Brugman.

L’ex Real è l’unico della barriera a non saltare e questo è già successo nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto. I bianconeri uscirono dalla massima competizione europea proprio dopo quella sfida. Ecco alcuni delle critiche stanno colpendo Cristiano Ronaldo che sono apparse su Twitter.

Ronaldo nemmeno salta in barriera…..mah — 𝟵𝙧𝙖𝙯𝙮 ⚪⚫ (@_grazy87) April 21, 2021

La domanda é d’obbligo: ma perchè ci ostiniamo a mettere #Ronaldo in barriera?#JuveParma — Guido Tolomei (@guidotolomei) April 21, 2021

Buffon che urla "saltate uniti" alla barriera. Ronaldo l'unico che non salta. La palla passa proprio lì. Goal. — Elena 🦦🍂 (@CodenameEE6) April 21, 2021