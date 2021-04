L’ex terzino della Juventus Patrice Evra ha pubblicato un video sui social in cui ha parlato per probabile successo dell’Inter.

Gli anni passati a Torino hanno segnato profondamente Patrice Evra. Il terzino francese, oggi ritiratosi dalla carriera di calciatore, è stato un campione che ha militato anche nel Manchester United, ma a distanza di anni sembra ancora legato in maniera viscerale dai colori della Juventus.

Evra è stato un elemento fondamentale nella ricostruzione dei bianconeri, tornata ai fasti del passato dopo lo scandalo calciopoli sotto la guida dell’allenatore Conte e al sapiente lavoro di Beppe Marotta. Oggi proprio loro sono elementi centrali e fra i principali responsabili del successo (non certo, ancorché probabile) dei rivali, i nerazzurri dell’Inter che guidano la classifica di Serie A con 10 punti di vantaggio sui secondi.

L’ex difensore esterno mancino della nazionale francese, ancora molto amato dalla tifoseria juventina, ha deciso di esprimersi a riguardo di quello che potrebbe essere l’esito del nostro campionato, mettendoci sicuramente quel tocco di personalità che non gli è mai mancata. In un video postato sui suoi canali social Evra si è mostrato ai follower con indosso la maglia bianconera della Juventus e, dopo aver analizzato la stagione deludente ed il momento difficile della sua ex squadra, ha fatto i complimenti agli avversari. Più o meno.

Evra non ha perso il sentimento maturato negli anni alla Juventus

“Sto soffrendo da matti come tutti voi. E’ una stagione difficile. Molto probabilmente non riusciremo a vincere lo scudetto, ma dobbiamo fare i complimenti all’Inter perché sta conducendo una stagione straordinaria. E poi perché hanno capito tutto: per vincere hanno preso tutti quelli della Juve”.

I veri complimenti sono stati rivolti ad Antonio Conte, oggi allenatore dell’Inter: “Conte è di un altro pianeta, è un allenatore di un livello pazzesco”. Anche Marotta, definito: “Un dirigente bravissimo, eccellente, uno che ha preso tantissimi giocatori forti, alcuni anche a zero”. Non è mancata anche una puntellata rivolta alla dirigenza della Juve: “Devo dire che sono stati commessi errori in passato. Mandare via Max Allegri è stato il più grande. Un errore clamoroso: era un allenatore furbo, intelligente e amava tantissimo la Juventus”.