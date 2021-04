Sarà un mercato di scambi, soprattutto tra grandi club: uno potrebbe coinvolgere Bonucci che finirebbe dalla Juventus al Barcellona

Un mercato di scambi, soprattutto tra le big. L’estate si prospetta complicata per i dirigenti calcistici, costretti a fare i conti con le difficoltà economiche e allo stesso tempo trovare il modo di rinforzare le proprie squadre. Ne sa qualcosa la Juventus che ha la necessità di chiudere delle operazioni entro il 30 giugno per ragioni di bilancio.

Così Paratici lavora alla ricerca delle soluzioni migliori e una potrebbe prevedere uno scambio con il Barcellona, proprio come accaduto lo scorso anno con Arthur e Pjanic. Questa volta, secondo quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, a fare il viaggio verso la Spagna potrebbe essere Leonardo Bonucci. Il difensore il prossimo anno potrebbe ereditare la fascia di capitano da Chiellini, ma si fa strada anche l’ipotesi di un addio, con destinazione Barcellona.

Juventus, scambio Bonucci-Busquets con il Barcellona

In questo caso a fare il viaggio inverso sarebbe un pilastro del Barcellona: Busquets. Il centrocampista, 32 anni, è una colonna del club blaugrana ma non è escluso un suo sacrificio per ragioni di bilancio.

Una ipotesi che potrebbe trovare strada fertile nei buoni rapporti dei club, entrambi protagonisti anche della vicenda Superlega. Si vedrà nelle prossime settimane se l’idea diventerà anche una trattativa di mercato, ma intanto la caccia allo scambio è partita. Tra Juventus e Barcellona i nomi coinvolti potrebbero anche essere altri: ad esempio non è un segreto che i bianconeri puntino Dembele, così come è tutt’altro che una novità il nome di Dybala in orbita blaugrana.