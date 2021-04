Intreccio di mercato tra Juventus e Psg: Kean in bianconero può portare l’obiettivo juventino sotto la Torre Eiffel

“Resterei a vita, ma non sempre tocca a noi scegliere”. Alvaro Morata ha parlato così del suo futuro dopo la rete contro la Fiorentina. L’attaccante spagnolo sa che la sua permanenza alla Juventus non è certa: il riscatto dall’Atletico Madrid è molto oneroso (45 milioni) e anche il rinnovo del prestito non è che sia poi low cost (10 milioni). Tutti ragionamenti che la dirigenza bianconera sta facendo ma che entreranno nel vivo soltanto quando saranno chiari il piazzamento finale della squadra (con o senza Champions non è proprio la stessa cosa) e il futuro di Andrea Pirlo.

Intanto Paratici è già al lavoro per trovare almeno un altro attaccante. Uno dei nomi più caldi è Moise Kean, in prestito dall’Everton al Psg. Il calciatore è tentato dalla possibilità di tornare a Torino e il Psg ne è consapevole tanto che ha messo gli occhi su un altro attaccante, guarda caso obiettivo di vecchia data della Juventus.

Juventus, il Psg ora pensa a Milik

Come si legge su ‘TuttoSport’, infatti, il Psg avrebbe messo nel mirino Arek Milik, attualmente al Marsiglia. Il calciatore potrebbe liberarsi per una cifra abbordabile (12 milioni di euro) e questo fa gola anche al club parigino.

L’attaccante polacco è da almeno un paio di anni seguito dalla Juventus che ora dovrà fare i conti con la concorrenza della società dello sceicco Al-Khelaifi. Una concorrenza che si attiverebbe soltanto nel caso in cui non fosse confermato Kean: il giovane italiano potrebbe quindi far ritorno alla Juventus, ‘liberando’ Milik per il Psg. In intreccio in piena regola nel quale potrebbero poi finire anche Icardi, Dybala e Ronaldo, per i quali si parla di affari sull’asse Parigi-Torino.