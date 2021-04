Per l’Inter il nuovo acquisto potrebbe arrivare proprio dal Paris Saint Germain, anche se non in via diretta.

L’Inter è in volata ormai verso lo Scudetto, ed appare chiaro che la squadra nerazzurra nella prossima sessione estiva di calciomercato andrà rinforzata. La volontà è quella di costruire una rosa in grado di competere su più competizioni, in primis la Champions dalla quale la stessa compagine nerazzurra quest’anno è uscita con le ossa rotte. C’è dunque in cantiere il progetto di rendere la squadra di Conte assolutamente competitiva. Il mercato, ovviamente, rappresenterà un aspetto cardine in questa costruzione. Sono diversi i nomi che si stanno facendo per aumentare il livello della rosa, ma sarà anche necessario guardare alle tasche.

Vero è che la vittoria dello Scudetto darà modo all’Inter rifiatare anche sotto il punto di vista economico, oltre ovviamente ad avere un maggiore appeal a livello internazionale. Ma la dirigenza lavorerà anche per dei colpi che non tendano a svuotare le casse, ma che piuttosto possano rappresentare ottimi affari qualità/prezzo.

Inter, nel mirino il vice di Hakimi

Tra i ruoli che la società sta valutando anche quello di un vice Hakimi, in grado di fornire prestazioni di assoluto livello al pari di quelle del giocatore marocchino. Un nome in particolare sta stuzzicando l’Inter, ed è quello di Alessandro Florenzi. Nelle ultime ore è arrivata anche un’indiscrezione molto interessante dalla Francia.

Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, infatti, il Paris Saint Germain avrebbe deciso di non riscattare Florenzi, che dunque tornerà alla Roma. Il club francese, dunque, non pagherà i 9 milioni di euro necessari per trattenere l’esterno italiano.

La notizia, ovviamente, fa gola proprio alla compagine nerazzurra. Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l’Inter avrebbe messo nel mirino proprio Florenzi, visto il grande apprezzamento di Antonio Conte per il giocatore classe ’91.