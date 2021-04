L’Inter sta per vincere lo scudetto, ma intanto fa i conti con un ‘caso’ simile a quello di Dybala: rinnovo o addio

Vincere lo scudetto è l’unico obiettivo dell’Inter, al momento. Il traguardo è vicino e potrebbe essere tagliato tra questo fine settimana e il prossimo. Anche per questo Steven Zhang è in arrivo dalla Cina: il presidente vuole essere presente alla festa tricolore, terminata la quale si inizierà a parlare del futuro. C’è quello della società che potrebbe essere messo al sicuro grazie al prestito da 250 milioni di euro di Bain Capital ormai in dirittura di arrivo.

Poi quello di Conte che deve essere convito con progetto tecnico e chiarezza su possibilità e obiettivi da raggiungere. Poi toccherà ai calciatori e qui potrebbe esserci un ‘caso’ simile a quello di Paulo Dybala alla Juventus. Il riferimento è a Marcelo Brozovic, titolare indiscusso quest’anno, ma con il contratto in scadenza nel 2022.

Inter, bivio per Brozovic: senza rinnovo sarà addio

Il centrocampista croato non ha ancora ricevuto alcun tipo di offerta dall’Inter per il prolungamento del contratto. Come riferisce la ‘Gazzetta dello Sport’, c’è silenzio intorno al calciatore che in passato è stato più volte vicino all’addio.

Un’ipotesi che prenderebbe nuovamente piede nel caso in cui non venisse intavolata una trattativa per il rinnovo. In estate quindi ci sarà da prendere una decisione anche su Brozovic: senza un nuovo contratto, sarebbe quasi scontato l’addio immediato per evitare poi di vederlo andare via tra un anno a parametro zero. Se ne parlerà nelle prossime settimane: prima lo scudetto, quindi Conte poi sarà il momento di decidere anche il destino dei calciatori tra i quali quello di Brozovic.