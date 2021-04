Dopo la fumata bianca sul rinnovo di Ibrahimovic, restano in bilico i rinnovi di Donnarumma, Calhanoglu e quello di Kessie, con quest’ultimo in scadenza il prossimo giugno 2022

Dubbi e perplessità sui possibili rinnovi contrattuali di Donnarumma, Calhanoglu e Kessie. Il portiere rossonero, come noto, non ha ancora deciso il da farsi in vista del futuro. La sensazione è che l’estremo difensore scioglierà dubbi e riserve solamente al termine della stagione. 10-12 milioni di euro la richiesta di rinnovo da parte dell’entourage del giocatore, circa 8 milioni la possibile proposta del Milan: ecco perchè le due parti potrebbero decidere di separarsi.

Donnarumma si libererebbe a costo zero, con Juventus e Manchester United pronte a piombare con forte decisione sul portiere classe 1999. I bianconeri potrebbero spingere il piede sull’acceleratore, aprendo concretamente anche alla possibile cessione di Szczensy. Non solo Donnarumma, il Milan dirà addio anche a Tatarusanu. Di fatto, come riportato dall’odierna edizione di “Repubblica” il Milan sarebbe a un passo dall’accordo con Mirante. L’attuale portiere della Roma si svincolerà dopo il 30 giugno e potrebbe dire sì all’offerta rossonera.

Rinnovi Milan, in bilico anche la posizione di Calhanoglu

Non solo Donnarumma, resta in bilico anche il rinnovo di Calhanoglu. Parti ancora lontane. Il fantasista turco avrebbe avanzato una richiesta da oltre 4 milioni di euro, cifra che il Milan potrebbe valutare eccessiva per proseguire insieme il cammino. Anche in questo caso, Calhanoglu piace alla Juventus, anche se il numero 10 rossonero non rappresenta una priorità per il club bianconero.

Più serena, almeno, per il momento, la posizione di Kessie. Il centrocampista ivoriano andrà in scadenza il prossimo giugno 2022. Il club rossonero avrà tempo e modo di valutare e proporre una nuova offerta all’ex Atalanta. La volontà sarà quella di risolvere entro il 2021 la situazione, in modo da non ricadere negli errori fatti con Donnarumma e Calhanoglu.