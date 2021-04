Arturo Vidal è ancora fuori ormai da quasi due mesi. E’ arrivato il chiarimento ufficiale riguardo le sue condizioni.

Una stagione, quella di Arturo Vidal, che al momento non è risultata particolarmente brillante. Per il giocatore cileno sono stati gli infortuni a tenere banco fino a questo momento, costringendolo a restare fuori in diversi momenti della stagione. Ad oggi, per esempio, l’ultima presenza dell’ex Barcellona risale all’8 marzo nel match contro l’Atalanta.

In campo 52′ minuti, per poi fermarsi nuovamente e badare al quel ginocchio che gli continua a creare problemi. Vidal è ancora fuori, da allora non si è ripreso ed ora è difficile capire quando potrà esserci il suo rientro in campo. La speranza, da parte di Antonio Conte, è quella di riaverlo entro la fine di questa stagione.

La verità, però, è che non sarà facile. Per lui, infatti, qualcuno sospetta che addirittura la stagione potrebbe essere già finita. Il problema al ginocchio continua a creargli fastidio, e siamo ormai arrivati alla soglia dei due mesi di assenza. Ma proprio oggi è arrivato un chiarimento importante proprio sulle sue condizioni.

Inter, il chiarimento di Conte sulle condizioni di Vidal

E’ stato proprio Antonio Conte a rispondere riguardo il condizioni di Vidal. Il cileno è fuori da tanto tempo, come detto, ed il tecnico nerazzurro ha risposto proprio su quello che potrebbe essere il rientro del centrocampista prima che finisce la stagione.

“Il problema è che Arturo ha avuto un contrattempo a livello di infortuni, il ginocchio a cui s’era operato, va in sovraccarico e si forma un edema”, ha spiegato Conte. Il problema, va detto, non è legato all’operazione fatta dal giocatore qualche tempo fa.

“Questo sta ritardando il tutto, ancora non si sta allenando con noi e non è disponibile. Mi auguro per lui possa rientrare per questo finale di stagione, anche perché sarebbe bello che tutti partecipassero”, le parole di Conte. Insomma, la possibilità che Vidal possa aver già terminato la stagione sono concrete.