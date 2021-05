Italia, che guaio: un altro top può saltare l’Europeo

Marco Verratti si è infortunato al ginocchio nel corso dell’ultimo allenamento svolto con il suo club di appartenenza, il PSG.

Stagione sempre più vicina alla conclusione, i pensieri e gli sguardi dei tifosi di calcio si rivolgono verso Euro 2020, la competizione che avrà luogo quest’estate e che vede l’Italia fra le possibili pretendenti al titolo di Campione d’Europa.

Non siamo sicuramente i favoriti, ma nel tempo il CT Roberto Mancini è riuscito a creare un gruppo che unisce esperienza e gioventù, solidità (agganciato il record di Lippi di 25 partite consecutive senza sconfitte) e talento. Si avvicina il momento della compilazione della lista definitiva da consegnare alla UEFA, nella quale rientreranno un massimo di 26 giocatori, e con la gara inaugurale della manifestazione fissata per l’11 Giugno a Roma, che vedrà protagonisti gli azzurri contro la Turchia, ogni notizia negativa viene amplificata e ci tiene con il fiato sospeso.

Mancini ha puntato molto sul ruolo di Verratti nella costruzione del centrocampo azzurro

Già da tempo Mancini e i tifosi italiani hanno dovuto accettare l’idea di non vedere in campo a rappresentare la nazione uno dei talenti offensivi più fulgidi degli ultimi anni, almeno per quel che concerne la maglia azzurra: Niccolò Zaniolo è stato fermato non una, ma due volte dal ginocchio “ballerino” e quest’estate sarà concentrato sul recupero. Una perdita potenzialmente importante, a cui però l’Italia ha imparato a far fronte con il tempo. Ben altra storia sarebbe la perdita di un giocatore del calibro di Marco Verratti. Le news che giungono da Parigi parlano di un infortunio sofferto dal centrocampista italiano, che, nel corso dell’ultimo allenamento del PSG avrebbe riportato una contusione al ginocchio destro, con distensione del legamento laterale interno.

Una bella gatta da pelare, insomma. Verratti è reduce da una semifinale di Champions League giocata ad alto livello ed è uno dei perni della nazionale di Mancini, che starà sicuramente attendendo con trepidazione i risultati degli esami programmati nelle prossime 48 ore. In gioco c’è la partecipazione ad Euro 2020 di uno dei nostri top player.