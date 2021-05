Il commento impietoso di Fabio Capello alla Juventus

Fabio Capello ha commentato la vittoria del Milan sulla Juventus per 0-3 ed ha ironizzato anche sulla Superlega.

Il Milan ha battuto la Juventus 0-3 nello scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Pioli ha surclassato i bianconeri che non hanno mai impensierito realmente Donnarumma.

Vittoria fondamentale per i meneghini che con questi tre punti riagganciano l‘Atalanta a 72 punti. Fabio Capello nei commenti del post gara a ‘Sky Sport’ ha rilasciato queste dichiarazioni: “Juventus? Ha avuto un crollo imbarazzante, non è proprio entrata in campo nel primo tempo”.

Capello sulla pochezza della Juventus

L’ex tecnico proprio di Milan e Juventus ha poi continuato: “Sembrava la stessa squadra che ha giocato domenica scorsa contro l’Udinese, ovvero una squadra senza idee e senza gioco. Milan? Ha fatto la sua gara, ma senza strafare e con poca aggressività. Hanno cominciato la partita aspettando e poi hanno cercato di fare un po’ di pressing”.

Capello poi ha ironizzato su entrambe le squadre che erano tra i club fondatori del progetto Superlega: “Tutte e due hanno sbagliato una miriade di passaggi, veramente imbarazzante. Infatti, mi sono domandato se Juventus e Milan fossero da Superlega“.