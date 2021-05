Come cambia il mercato della Juventus con Allegri

Punto interrogativo sul futuro di Pirlo e addio ormai certo e scontato. La Juventus potrebbe aprire concretamente al ritorno di Allegri a fine campionato. Più defilata la suggestione Zidane

La Juventus potrebbe puntare con forte decisione sul ritorno di Allegri in caso di addio a Pirlo al termine del campionato. La società bianconera valuterà il da farsi tra poche settimane, ma la sensazione è che il rapporto con Pirlo sia arrivato alla naturale conclusione dopo una stagione a dir poco catastrofica. Qualificazione alla prossima Champions League a forte rischio e punto interrogativo anche in vista del futuro. Come cambierà il mercato dei bianconeri in caso di affondo su Allegri?

L’ex tecnico bianconero potrebbe tornare a Torino solamente di fronte a una campagna acquisti decisamente importante. Possibile assalto a Donnarumma, con possibile sacrificio di Szczesny. L’attuale portiere del Milan potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi Juventus solamente in caso di qualificazione alla prossima Champions League. I bianconeri, dal canto loro, potrebbero incassare circa 25-30 milioni dalla cessione del portiere polacco.

Calciomercato Juventus, le nuove mosse e strategie in caso di arrivo di Allegri

Non solo Szczesny, la Juventus potrebbe valutare anche l’addio di Bonucci e Demiral. I due difensori potrebbero fruttare circa 50 milioni di euro. I bianconeri potrebbero tentare l’affondo su Romero dell’Atalanta. Quasi certo l’addio di Ronaldo, scontato in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Il cinque volte Pallone d’Oro potrebbe rientrare nei radar del PSG in caso di addio a Mbappè.

Per quel che riguarda Dybala, invece, la Juventus e Allegri potrebbero decidere di trattenerlo a Torino puntando su di lui in vista del futuro. Possibili cessioni anche per Ramsey, Rabiot e Bentancur. La Juventus si prepara a una vera e propria rivoluzione.