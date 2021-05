I tre errori fatali di Pirlo e i continui cambi di formazione

Quale sarà il futuro di Pirlo e della Juventus? Tre giornate alla fine del campionato più la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta prima di conoscere le prossime strategie della Juventus

Il futuro di Andrea Pirlo sembrerebbe essere ormai segnato dopo il recente ko contro il Milan. Un secco 3-0 che non ammette repliche e che condanna i bianconeri anche nel compiuto degli scontri diretti contro i rossoneri. La Juventus, almeno per il momento, ha scelto di proseguire il suo percorso con l’attuale tecnico, ma è chiaro che le due parti si separeranno al termine del campionato. Quali sono stati i tre maggiori errori di Pirlo? Dove ha sbagliato il tecnico bianconero?

La sensazione è che Pirlo non abbia preso in considerazione alcune problematiche di natura tecnico-tattica, affidandosi spesso a continue metamorfosi della squadra, talvolta contro producenti. Continui cambi di modulo e formazione, forse nel vano tentativo di trovare alchimia, misure e nuove geometrie. Non solo: Pirlo avrebbe dovuto puntare con forte decisione su un undici titolare, senza mutare costantemente idee, strategie e schemi.

Juventus, le mosse di Pirlo e i punti interrogativi sul futuro

Perchè i tifosi della Juventus puntano l’indice contro Pirlo? La sensazione è che i tifosi bianconeri condannino il proprio allenatore per mancanza di umiltà. Rinnovo globale e nuova strategia tecnico-tattica dopo l’addio di Allegri. Una rivoluzione totale che sembrerebbe aver penalizzato le idee dei bianconeri.

Due o tre errori di lettura piuttosto gravi, dettati sicuramente dalla poca esperienza, ma anche da alcune idee troppo teoriche, ma difficili da mettere in pratica. Una confusione costante che ha spinto Pirlo a schierare circa 36 formazioni diverse in altrettante gare di campionato, sinonimo di incertezza e costanti punti interrogativi. Quattro partite prima dell’epilogo finale.