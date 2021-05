Roma, Mourinho segue la pista svedese per il nuovo bomber

Secondo SportMediaset sarebbe Alexander Isak uno dei possibili profili seguiti dalla Roma di Mourinho in vista della prossima stagione

Dopo l’arrivo di Jose Mourinho sulla panchina della Roma si sono moltiplicate le voci di possibili approdi in giallorosso. In particolare, per ciò che concerne l’attacco sono diversi già i nomi accostati alla capitale: da Kane del Tottenham a Raul Jimenez del Wolverhampton. L’ultima suggestione arriva dalla Spagna ma è di nazionalità svedese. Secondo quello che riporta, infatti, ‘SportMediaset’ si tratta di Alexander Isak. Il 21enne attaccante svedese, di proprietà della Real Sociedad, sta completando un’ottima stagione tra le fila basche. Ha messo a referto 14 reti in 41 partite ed è un punto di riferimento per la compagine di San Sebastian. Inoltre, lo stesso Isak vanta già una buona esperienza internazionale avendo anche vestito la maglia del Borussia Dortmund. C’è da aggiungere, al suo score, anche il bottino di 6 reti con la Svezia.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Isak-Roma: ecco quanto costa

Bisogna capire come la Roma potrà approcciare alla Real Sociedad per questa trattativa. Lo svedese ha un contratto lungo con la società spagnola, fino al 30 giugno 2024: aspetto che consente ai baschi di mantenere una posizione di forza.

LEGGI ANCHE >>> “Hanno chiesto alla Fiorentina di far vincere il Napoli”

Qualora non dovessero esserci altre squadre interessate che potrebbero indurre il prezzo ad alzarsi ulteriormente, il costo del cartellino resta, comunque, molto importante. Si parla di circa 30 milioni come base di partenza, ma la richiesta della Sociedad ad potrebbe essere anche più alta.