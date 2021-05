Alle 12.30 spazio al lunch match di questa domenica di Serie A. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze scendono in campo Fiorentina e Napoli.

Una partita che vale tanto, probabilmente un’intera stagione. Il Napoli è protagonista indiscusso di una corsa Champions che, in questo momento, vede gli azzurri fuori dai primi quattro posto in classifica dopo la vittoria di ieri della Juventus contro l’Inter di Antonio Conte. Un successo, quello dei bianconeri, che ha scatenato le polemiche soprattutto per l’arbitraggio di Calvarese ed il rigore concesso ai ragazzi di Andrea Pirlo praticamente a fine partita. Tre punti che ora pongono la Vecchia Signora sopra il Napoli.

E proprio per questo gli azzurri sono chiamati a vincere in quel di Firenze, per ritrovare la posizione necessaria ad accedere alla prossima edizione della Champions League. Mancano due partite, ma l’ultima contro il Verona non appare un ostacolo cosi insormontabile. Contro la Fiorentina, invece, la rivalità è palese e tangibile, e questo potrebbe essere un aspetto cruciale per le dinamiche di una partita dai rivolti assolutamente imprevedibili.

Dal canto suo, la viola è ormai matematicamente salva. In teoria la squadra di Rocco Commisso non avrebbe più nulla da chiedere a questo campionato, ma contro il Napoli la partita non è mai banale. Tutti ne sono ampiamente consapevoli, e proprio per questo l’epilogo di questo lunch match appare più che mai incerto.

Fiorentina-Napoli, le formazioni ufficiali

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.